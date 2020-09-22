潮牌口罩登場　型住抗疫　　

雖然近日疫情稍見緩和，但為自己及他人健康着想都絕對不能掉以輕心，於公眾場合戴口罩實在係最有效的防疫措施。可能各大潮流品牌都預計到戴口罩嘅日子會持續好一段時間，所以都紛紛推出自家設計口罩，希望於難關當前為大家提供最舒適的穿戴感受。

日本著名服飾品牌UNIQLO向來以LifeWear為品牌宗旨，今次就將早已應用到服飾、內衣及寢具的AIRism物料製作出保護性與舒適感並重的AIRism Mask。設計採用三層結構提高防護效能，口罩中層的過濾層細菌過濾效率（BFE）及花粉粒子過濾效率達99%，外層及內層同為AIRism網紋物料，絲質般順滑觸感可以減輕面部幼嫩肌膚敏感問題，亦避免一般不織布或棉質口罩的局促感。口罩更兼備抗紫外線UPF 50+功能，有效阻擋紫外線達90%。與此同時UNIQLO所推出的AIRism Mask更可以經清洗後循環再用，以中性洗衣清潔劑洗滌20次仍能保持功效，品牌更推出大中細三個尺碼，方便大家根據個人面形大小選擇合適尺碼佩戴，黑白灰三色同步登場。

此外，繼去年首度攜手合作後，今季最新推出的Hello Kitty® x Levi's®聯名系列就加入自訂元素，顧客可以於Levi's® Print Shop製作個人化的圖案及字句。同時是次聯名另一重點單品就是兩款印滿Hello Kitty®圖案的棉布口罩，不但可以底面反轉雙面使用，而且更可以自行加入濾芯以加強防護功效，「吉蒂貓奴」點可以錯過？