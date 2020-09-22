與未成年少女開房留後患！山下智久進軍美國危危乎

35歲日本尊尼男星山下智久與男團KAT-TUN主將龜梨和也8月時被爆與兩名未成年少女飲酒，之後山下撇甩龜梨與17歲少女愛子開房過夜密會八小時。事件爆出後藝能界大為震驚，尊尼事務所其後向二人作出處分，山下將被罰停工反省，而龜梨和也亦受到嚴重警告及要書面反省。

日本傳媒報道，事件已影響山下進軍美國大計，山下向美國發展已部處多年，但這次醜聞已經將計劃摧毀。與山下合作的經理人公司Overbrook Entertainment，基地設於美國加州，當地法律對於有關未成年的犯罪管控十分嚴厲，如果山下與未成年少女開房事件發生在加州，將會是重大罪行。而事件已影響山下與海外經理人公司的合作關係，最壞情況是與山下解除合約。尊尼可能也考慮到這一點，公布處罰山下時，刻意將重點放在飲酒上，避重就輕。

山下被雪藏一個月後，尊尼正急不及待安排他復工，山下原定4月推出新專輯《SI》，但因疫情延期，尊尼目前已不想再等下去，因為這張專輯是山下與龜梨相隔3年再組成的限定組合「修二與彰」的作品，對尊尼相當重要，所以今年內一定要面世，估計山下即將復工。