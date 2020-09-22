不捨黃鴻升　楊丞琳感觸二人感情已昇華：21年了

台星黃鴻升（小鬼）本月16日驚爆於台灣北投家中過世，終年36歲。昨日是靈堂開放最後一日，華岡藝校高中摯友楊丞琳及許瑋甯連續2日現身送好友最後一程，二人昨晚分別在社交網各向好友道別，楊丞琳提到昨天「華岡幫」四人手拖手送別小鬼：「今天我們同學四人，手牽着手，面對着你的照片，小潔做代表說了些話後，大家一起向你鞠躬道別，希望你都有聽見看見。」也坦言二人感情已昇華到另一個層次：「講到黃鴻升和楊丞琳，很容易被提到初戀這件事，相信這部分讓你困擾很久了吧，連你離開，媒體還是會提及，畢竟感情能昇華，在這世界上是比較罕見的，而且過去我們也不避諱，所以能理解大家總是強調的原因，當然也明白很多人無法想像，但只要我倆知道，真正讓我們走過21年的是非常有分量的友誼，那就夠了，這感情，我們幾個會永遠延續下去，不會隨着時間流動而消逝。」更感性喊話：「我們還在等你入夢，任何一人都可以，帶些話給我們吧，我們等著」。

而許瑋甯亦上載五人「齊人」聚會的P圖，並表示即使小鬼未來缺席五人的聚會，但他們承諾永遠都會為他留個位置。