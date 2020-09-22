東沖有料到：泰國五星酒店超級早餐救市

疫情之下出現了不少新的名詞，其中之一係Staycation。無論香港抑或泰國，都有好多酒店改變了經營模式，不少五星酒店均割價傾銷，希望吸引多些本地人前來光顧。而泰國的五星級酒店除了提供住宿優惠，用餐方面亦有不少折扣。以曼谷的Siam Kempinski酒店為例，在疫情中特別推出一款價錢約THB1,000（約HK$250）的優惠早餐給非住客享用。該酒店的早餐以豐富馳名，新推出的優惠早餐食品種類選擇甚多，除西式料理，更有泰式荷包蛋、菠蘿炒飯、泰式河粉丶泰式豬手飯等地道滋味，而且還有汽酒任飲。

你可以在餐廳內食用，亦可在泳池旁邊的露天席慢慢嘆。當地不少中產亦愛光顧，貪食物夠多兼環境優美。大家不妨當成食Brunch，痛快吃個飽就連午飯也可省掉。

現時泰國不少酒店也在掙扎求全，除了推出平價住宿優惠，亦有優惠Spa套票，部分餐廳甚至有賣一送一或五折優惠吸引本地客人，但求酒店能保持運作正常，人人有工開。希望疫情能盡快過去，大家可再次投入泰國的懷抱，幫手救亡振興經濟。據講疫後泰國人最想到訪的地方排名中，香港亦位列三甲之內，也期望待疫情好轉後他們能到港多多消費，刺激香港經濟。

胡慧沖