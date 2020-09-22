陳偉傑否認亞姐鬧雙胞胎：純屬笑料

亞洲電視執行董事陳偉傑今日現身亞洲電視城，宣布跟英國工作室合拍一套驚悚電影。講到有網上消息指亞姐競選因違規及涉嫌欺詐而暫停，內地方面更鬧出「雙胞胎」事件，陳偉傑指純屬笑料一則，選美賽事暫冇改變，連日來都有跟準亞姐進行訓練：「2018、2019年就受權咗一間內地製作公司營運，佢哋今年聲稱仲我哋仲有授權，但受權書都已經過咗期。（影響內地賽事？）內地、台灣都如期進行，我哋會採取進一步嘅法律行動，依家就不便透露。」香港區決賽有影響？他指原定10月10日舉行，惟受疫情影響，或會延期舉行，稍後會再作宣布。

另外，亞視上周五遭某印刷公司入稟高等法院申請清盤，如今夠資金開戲？他表示是一個小誤會：「亞洲電視係一間60幾年嘅公司，好多數、問題係以前帶落嚟，一時處理唔到，呢個入稟清盤行為係對亞視間子公司，呢條數係十幾萬，呢個數字我哋畀唔起就拍唔到電影，已經聯絡咗入稟方嘅律師，會盡快解決。」還有其他「前朝」數未處理？怕影響公司形象？他坦言的確會擔心：「帶落嚟嘅問題都比較複雜、解決嘅嘢又比較多，一路都解決緊。」