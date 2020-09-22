疫情下有戲拍！崔碧珈風騷谷行36G

身穿暗紅色、深Deep V貼身長裙的崔碧珈（Anita）現身亞洲電視城，谷胸晒線出席主演電影的記者會，她興奮指跟電影其中一方製作公司、英國工作室有三個合作計劃，大感期待：「因為疫情影響有好多拍攝都停咗，有啲本應該喺半年前已經開拍，今次呢套電影仲會喺多國進行拍攝，暫時知道我嘅戲份喺香港。（幾時開拍？）暫時未知，希望盡快開工。」有聽聞亞視遭入稟清盤一事？她謂未有聽聞，並稱今次是透過英國工作室促成合作。

她指娛樂圈雖然受疫情影響，但最近多了網上商業活動，因為大家在家抗疫反而多了網購，她亦笑言有密密消費，笑問可有網購男友？她笑話冇。談及中秋將至，Anita指因家人總數超出禁聚令限定，故會在家食飯做節，續自爆十年冇同媽媽出國去旅行，自認「衰格」：「最想同佢去巴黎、東京，以前有得去又唔同佢去，依家冇得去就好想同佢去，之後出國做嘢都會帶埋佢。」

同場的前亞姐范莎莎及張可盈，亦有參與電影拍攝，她們表示是首次拍戲，同樣飾演殺手：「因為電影有疫情元素，所以要戴口罩拍攝，就要練吓啲眼神交流。」