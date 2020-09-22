「邪花」得個樣？盤點圈中4大被誤解女星

娛樂圈到處都係誘惑，早前就有視帝黎耀祥與陳豪自爆要唐僧上身，絕招趕邪花，轉頭又有馬國明直認有女星主動提供酒店房號暗示過夜，佢哋嘅另一半真係睇少眼都唔安心！雖然樹大有枯枝，不過都仍然有好多被外形「拖累」嘅女Artists，因為身材、形象被誤解，其實佢哋好多都係對愛情專一，更有人為家庭甘於退讓女神之位！

李佳芯於2014年拍《名門暗戰》飾演岳華情婦，唔單止野心大、奸到出汁，佢更加色誘黃浩然玩激情戲，即刻榮登「至索小三」寶座。2016喺劇集《巨輪II》中演援交女，更加畀吳岱融大鬧「臭雞」兼掟錢，都一樣令人印象深刻。

不過唔好睇佢劇中咁識引誘人，佢私生活簡直係低調，皆因佢同男友陳炳銓愛得普通，近乎未有公開放閃，連同框都好罕有，拍拖約6年，感情穩定到爆呀！

曾自認「我天生媚態好犀利」嘅人妻賈曉晨（JJ），日前38歲生日宣布再懷孕，為老公樊少皇佗第二胎，依家都係半退出嘅狀態，專心相夫教子。

不過婚前形象性感嘅佢，拋胸演出《名媛望族》，《戀愛季節》中又扮小三激吻人父梁競徽等，不過要數經典之作，就一定係佢喺《超級遊戲獎門人》中慢動作啜乒乓波，一對「高潮眼」令人嘖嘖稱奇。

楊秀惠上年秘密結婚後就罕有見人，點知長留馬來西亞避疫嘅佢，四月竟然自爆已秘密誕下一位千金，不過更加引人入勝嘅，係佢拍片教大家點樣5年賺1億！

擁有一雙43吋長腿嘅佢，國際華裔小姐出身，更加喺《來自喵喵星的妳》晒黑絲誘陳豪，而佢喺《鬼同你OT》中飾演蜘蛛精Lolita，更係奉旨姣爆！

擁34D火辣身材嘅高海寧（高Ling），一出道就大方晒事業線，嫵媚性感即被定形演「狐狸精」，好似喺《單戀雙城》中情挑楊明、《不懂撒嬌的女人》中勾引林文龍、《愛情食物鏈》中做情婦等。

不過入行12年，高Ling決心鑽研演技，成功洗甩「狐味」，而佢感情世界亦一樣專一，與音樂才子鄧智偉拍拖多年，去年1月分手後亦專注事業，唔急搵Mr.Right。