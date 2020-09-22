Mercedes-Benz小改款E-Class抵港！

全新小改款E-Class抵港率先引入香港的有E200 Exclusive、E200 AMG Line和E300 AMG Edition版本。其中E200 AMG Line和E300 AMG Edition均配備動感鑽石面罩。（互聯網）

平治(Mercedes-Benz)全新小改款E-Class抵港，今次小改款重點落在智能科技上的提升。

先講外觀，新E-Class換上新設計面罩、頭尾泵把、全LED頭燈、尾燈，賣相更具動感。同時新增High-tech Silver、Graphite Grey Metallic及Mojave Silver 3種全新車色。

至於車廂，換上全新全真皮軚環，上面的Touch Control按鈕更由光學改為電容操作，好處是減低指模對接觸面造成的影響。車載最新版本的MBUX多媒體系統，不僅提升至雙12.3吋儀錶及輕觸屏幕，加入了LINGUATRONIC聲控功能為標準配備，並新增AR擴增實境為選配設備(例如：箭嘴、門牌號碼及交通燈，可在顯示屏上自動放大顯示)。

率先引入香港的3個版本為E200 Exclusive、E200 AMG Line和E300 AMG Edition，均搭載2.0L直四渦輪增壓引擎及9G-TRONIC波箱，並採用後驅設定。其中E300 AMG Edition，最大馬力扭力分別為258hp370Nm，6.2秒完成0-100km/h加速。