羅霖希望亞姐長做長有

前亞姐羅霖與有「亞洲小姐之父」稱號的葉家寶出席中秋Online網上福音記者會。講到亞姐鬧雙胞，家寶表示有留意消息：「我相信亞洲電視一定係擁有亞姐擁有權，佢哋創辦，以我記得佢哋喺全球註咗冊，我相信其他機構唔知用咗咩手段，或者有啲法律罅，好似當年《包青天》都鬧雙胞啦，相信全球朋友眼睛係雪亮，亞洲電視係有亞洲小姐擁有權。」羅霖亦有聽聞：「我知佢哋延後咗，佢哋邀請我做評判，可能因為呢個原因，依家等佢哋再通知，我當然希望亞姐一直繼續搞落去。」

今次Online活動將於本月27日舉行，而羅霖爸爸喪禮亦於同日舉行，當日不可以唱Live，她說：「佢哋好好，畀我事先錄歌，我都想盡自己一分力支持吓。因為疫情關係，中秋節團唔到圓，二仔返唔到嚟香港。今年好多人都受影響，但最重要心靈，希望大家有多啲安慰，我自己都好需要安慰，身邊都有不如意嘅事，包括我爸爸去世，盼望咗四年二仔畢業典禮，上星期喺美國舉行咗，我都去唔到。」

另外，欠未露面的姚煒化身慈禧太后，她笑言自找到信仰後生活更開心，她說：「我以前好慘㗎，信主後天天都喜樂、平安。」問到因何事哪麼慘？姚煒嘆感情事最不如意：「太唔順利，都唔想提其他人，以前自己係好驕傲嘅人，自己好努力憑自己去到高峰，但後來又因為啲嘢跌落谷低，信咗主後會反省，係咪太虛榮，好多挫折。」問到有否想過復出拍戲？她即擰頭，大嘆拍戲太辛苦。