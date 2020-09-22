滙豐股價狂瀉　林盛斌：我嘅最大失利！

藍籌滙豐控股的股價狂瀉，創逾25年低位，不少藝人都曾經有投資損失的經驗，Bob就曾經因為滙豐「跌過一跤」!

林盛斌：「一直以嚟自己投資方面比較保守，唔算係進取型，面對風險評估好小心，所以咁多年來都好好彩，唔算有好大嘅投資失利。係呢兩三年重新睇吓股票投資相關嘅新聞，係跟得貼咗，我諗最大嘅失利都係滙豐啦，買入價同依家比當然跌咗一截，心痛一定有，但買入嘅資金唔多，身邊有啲朋友真係身家大縮水。依家滙豐嘅買入價係吸引嘅，廿幾年嚟新低，但呢個時勢當然係留多啲現金傍身穩陣，話晒我一家大細呀，亦都唔需要靠炒股票致富。」

湯洛雯：「本身好少投資，通常都係好穩陣擺銀行，但試過一次，媽咪話收到消息有隻股票實升，我就投資咗10萬蚊港幣，點知第二日就跌到得番兩萬蚊，我就叫媽咪畀番啲錢我，但佢話可能谷底反彈呢，所以隻股票到依家Keep咗幾年，都係維持得番2、3萬水平，咁就當尊重吓佢，但我係想攞番出嚟，起碼有舊錢嘛！」

何珮瑜：「我有試過買股票，喺啱啱入行嘅頭幾年，有跟朋友買過，去到一個價位時，佢哋叫我放，但自己任性，成日覺得佢會繼續升，但之後隻股票開始跌，我又唔記得理，跌吓跌吓仲過埋買入嘅價位，最後蝕咗幾萬蚊，所以自此之後都係唔好搞，哈哈。」