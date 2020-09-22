Q：我四十幾歲，結婚多年。丈夫好任性，已年近六十仍鍾愛新鮮感，加上我有時拒絕他，他就不滿意。年幾前丈夫頻密北上，說陪客戶飲酒傾生意，我懷疑他是去尋歡，更收到消息他養了一個年輕女朋友，氣得我差點想搞離婚，但數月後他垂頭喪氣回來，估計是失戀，而我最後又原諒了他。我要求他驗性病，幸好正常，可是至今性生活不行，甚至可說是性無能，經常勃不起來，嘗試刺激也是偏軟，他也很自卑，我忍不住罵他已被榨乾了，其實我內心亦有懷疑是否他對我沒興趣而假裝？究竟可怎樣改善性功能？

阿潔

A：性生活不協調本是常見的問題，雙方未及把問題處理好，他已轉移陣地往別處尋芳。但既然你已選擇原諒，過去的事情已成歷史，最好不要拿該件事去加入怪責，尤其性功能涉及個人的性自信心，切忌以之奚落伴侶，強勢責罵只會再次傷及雙方感情。

現在丈夫回到你身邊，何以性能力變得不大如前，難以簡單下定論。中年男性失去性能力，原因很多，包括年紀漸大而引發性機能衰退、感染隱疾、心理或工作壓力影響性機能等等。如果撥弄刺激仍不能令陰莖產生一些性反應，可留意甚大機會是陽萎問題，宜去求診。若診斷為「生理性陽萎」，通常會以處方藥物輔助男性重獲雄風，於重拾基本性能力後再逐步提升持久力。若發現服藥也不行，便有可能是「心理性陽萎」，則會轉介給性治療師或輔導人員，為兩夫婦進行輔導。過程中會鼓勵夫婦多談內心感受，亦會建議一些床笫練習，包括教授如何增加親密感、愛撫等技巧，讓伴侶重拾對另一半的性興趣。接受性治療需要耐性，其實對待另一半時，同樣需要付出很多的耐性吧！

建議盡快見醫生，考慮透過使用藥物去治療陽萎，但不應由自己胡亂買藥去試。嘗試抱着包容的心，放下心結，全力和丈夫重新建立久違的親密感。與其懷疑丈夫假裝性障礙，不如積極協助丈夫恢復性能力，這才是重修伴侶關係之道吧！

李偉儀