東方日報C1：何雁詩揭小三真相　爆鄭俊弘承諾贖罪

快將成為幸福人妻的歌手何雁詩，當年因愛上有未婚妻的鄭俊弘，險些賠上生命， 但別人眼中可恨之人，其實亦有其可憐之處。她終挺起胸膛首度真情剖白，原來當年遭至愛隱瞞，「被做小三」，坦言當年得知真相時驚到全身顫抖！

守得雲開見月明，一直不被睇好的何雁詩及鄭俊弘（Fred）今年11月就會拉埋天窗。曾被封「小三」的阿詩3年多前戀上Fred鬧得滿城風雨，她趁婚前首次自辯：「當時自己係不知情，但亦冇得狡辯。」當年公開戀情前，Fred被爆有位拍拖3年的未婚妻，她坦言當時大感錯愕：「成個人係咁震震震，Shock㗎！我都係早傳媒一、兩日知道， 當時Fred有打畀我講呢件事。（佢知畀人爆大鑊？）我唔知點解佢會講，當時佢同我講：『你諗吓啦！』」

受打擊情緒病復發

阿詩受千夫所指導致情緒病復發，病情一發不可收拾，當時雖有接受治療，但仍不堪壓力，傳出醉酒割脈自殺入院，現時手上疤痕仍在，但她直言心病已愈：「過咗去我冇諗啦，同啲唔好嘅新聞一樣，過咗去。我依家更加識得點樣處理情緒，呢樣先最緊要。」並透露現時情緒穩定，沒必要經常提起不快事：「我經歷過乜，學習到就夠。我會在意對自己有價值嘅嘢，做好自己。」

身心受創的阿詩因深愛Fred，選擇原諒對方：「既然揀得同佢一齊，就無謂再責備佢，因為開始Blame人，就會慣咗咩都話佢， 咁樣大家唔會開心，又會嬲豬，過咗就算。（選擇忘記？）忘記唔到嘅，但我選擇Foucs喺依家。」她承認以往疑心重，但現時對男友百分百信任，全因當日Fred自知這段戀情對兩人的事業有很大影響，曾向她作出承諾：「佢意思係『做過嘅過失，會努力彌補番。』」自此他們就絕口不提舊事，這亦是雙方相處之道：「唔好將啲負能量拎出嚟講，唔好發大。」

做好自己「洗底」

當年盛傳因阿詩情緒失控，所以沒公司敢與她簽約，她承認受傳聞所傷：「我承認係一個好多情緒、好多感覺嘅人，呢行好多人都係咁，只不過標籤咗我，點解要咁？我覺得不受尊重，有少少Insulting（侮辱）。呢個係病嚟， 唔係我揀，其實情緒病就好似感冒咁。」

現時作為獨立歌手，阿詩創作新歌《絕望時請點播》時，不停回想過往經歷的高山低谷。面對慣性負評，她勇於承擔，亦學懂樂觀面對：「冇得擔心、冇得洗白，搜尋『何雁詩』三個字已經出晒嚟，我只可以做好自己專長嘅嘢，好似打Golf、做音樂，希望有多啲好嘢畀大家記得，唔係淨係記得啲負面嘢。」

阿詩與Fred攜手共渡難關，大讚對方是與她最夾的男友，說時不禁甜笑：「佢畀我感覺到，既係好朋友，又係我另一半，好似Puzzle（砌圖）咁，如果唔係都唔嫁畀佢啦！」她坦言當初被「睇死」，卻無損兩人熱戀：「我哋一直睇好呢段關係，一開始已經感覺到相處好合拍，面對各樣事情嘅反應都相似，冇乜壓力影響到我哋對呢段關係嘅信心。」

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