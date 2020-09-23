生肖指數　是日吉星：猴

2020年09月23日 07:30
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    生肖指數　是日吉星：猴
    鼠：→ 最近可能忽略了眼前的人或物。要認真對待別人，也是一種互相的扶持。
    牛：↑ 若樂意與人合作，一度停滯的事會出現新的契機，拚搏動力大。紅色增運。
    虎：↓ 容易發生小意外，不要把家中的利器隨處亂放，尤其要注意小朋友的安全。
    兔：→ 今天是緊張的一天，你懷着戰戰兢兢的心情，去面對重未嘗試的新挑戰。
    龍：→ 若今天不用上班，建議到郊外走走，能給你帶來一股新朝氣，加強行動力。
    蛇：↓ 跟情人吵了一頓，你的感情與淚水並未如你想像般能收放自如，平常心吧。
    馬：→ 紫色能帶給你刺激和活力，令你學習甚麼也如虎添翼。宜好好利用此顏色。
    羊：→ 注意力無法集中的一天，心情也因而起起落落，今天行事宜更加謹慎。
    猴：★ 今天感到不適臥在病床上，情人為你送上愛心飯盒，令你真的十分感動。
    雞：↑ 今天你能接觸新的層面，讓你大開眼界，宜繼續擴闊眼光，將有新的光景。
    狗：→ 你無法接受伴侶的行為和脾氣，但要知道包容是相愛的首要條件，忍忍吧。
    豬：↓ 是日沖煞， 對自己工作表現不是十分滿意，硬撐下去只會令事情弄巧反拙。
    ★：吉星
    ↑：升
    →：平
    ↓ ：跌