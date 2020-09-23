白羊：人氣稍遜，感情關係雖持續不穩，但人緣及桃花運較佳，家庭聚會有助增進情誼。

金牛：事業運較佳，求職、轉職等發展機遇不乏，但體能稍遜工作壓力較大，宜多放鬆。

雙子：感情及親子關係不穩，身邊人或較任性，就子女及家事宜多予耐性，並多作交流。

巨蟹：情緒略為不穩，與家人相處宜多予耐性，已婚或同居朋友，多協調關係將更和諧。

獅子：辭令及思考力略欠靈光，小心處理文書、溝通、傳訊、運輸等工序，助維持進度。

處女：體能稍遜，工作壓力將較明顯，善用公餘多休息及多放鬆，整體進展將更為平穩。

天秤：人氣稍遜，情緒及家庭運略為不穩，遇有感情或公事決策，切勿急進宜多尋意見。

天蠍：精神稍遜，辭令及思考力略為不穩，注意與家人的溝通等情況，相處將更為融洽。

人馬：社交運稍遜，人事問題較頻，宜多予耐性，避免與人爭辯，保持笑容與寬容為佳。

山羊：事業運略為不穩，求職、轉職或謀事等需多予耐性。幸人氣回升，宜善用人脈。

水瓶：人氣不穩，出門、出勤、公幹或海外項目等，保持靈活，將有助應變及保持進度。

雙魚：感情及親子關係，以及社交圈中，人事問題或會較頻，宜多予耐性，並注意溝通。