蔡思貝賴慰玲買10袋餸搞脫單P　何雁詩露肚晒幸福

歌手何雁詩因疫情關係，同鄭俊弘（Fred）嘅婚禮受阻，雖然不似預期但係就獲好姊妹輪住送暖為佢開Party告別單身！尋晚就有蔡思貝及賴慰玲為佢買成10幾袋餸舉行Home Party慶祝「脫單」！何雁詩大晒合照，露出肚仔嘅佢左擁右抱，被幸福包圍，佢話：「三個人，一個芝士火鍋，一個蛋糕。三人促膝長談，笑着笑着就過了一個幸福的晚上💕謝謝你們為我補辦的單身派對，除了有愛情的滋潤，朋友給大家帶來的幸福真的好重要❤️謝謝你們💕令我像小公主一樣😘😘😘」

蔡思貝就話：「不是常見，一見總是沒有快到天光也不願離開，這次還能夠 tuck you into bed ♥我們的小調皮公主，快要結婚了，一個會令我們肥胖的小小脫單派對 🧀😏🧀希望你從此幸福，也要快樂，保持你那鼓傻氣，一直和我們哈哈大笑下去！」又笑言：「一齊去街市買餸感覺非常良好，點解冇人偷影？」

而賴慰玲就留言：「是在這裏告知我們你要結婚啦，又在這裏聽你的小故事，本來已身在你婚禮之中，到今日為你辦個小型Party，每一步都不容易，但會是一步一步的圓滿完成！」