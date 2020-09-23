AAB mall.shop　體驗優質生活的網店

【特約報道】時下流行生活百貨，網店數量之多，又要比較貨品的價格、運費、信用卡優惠等，令人眼花繚亂，消費者該如何選擇？

AABmall.shop，推廣優質生活的網店，有別一般做法，團隊以貨品的質量和獨特性為首要考慮，搜羅來自世界各地的特色產品，不會把同款產品重複上架。

AAB創辦人稱，他們賣的是品味，「優質生活」是每個都市人的必需品。

瀏覽網店跟行商場是同一件事，店舖裝潢、整個購物體驗也很重要。

AAB mall.shop對照片及設計要求很高，嚴格跟隨公司定下的品牌設計要求。

今晚9點AAB mall Facebook Live有藝人張學潤﹑可宜﹑姚亦澧﹑黃麗嫦等主持，跟觀眾分享購物心得，屆時還有特別優惠。

平嘢冇好嘢？好嘢唔會平？

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