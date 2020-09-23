重回日常正軌　抱着希望切實地活

四季交替，不知不覺秋天亦已到臨，縱然生活未如常，一切還是要回復日常，默默耕耘。（設計圖片）

由現在至10月8日，秋意漸濃，希望漸現。大眾生活漸漸趨向正軌，雖然未有大好消息出現，但人們能重新投入正常生活的運作，實事求是，默默耕耘，投入實際生活，那是社會穩定發展的基礎。大眾內心的渴望，在這期間會見到一點曙光。只要朝着這個目標，不斷推進就是了。

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座

若你有新的想法、新的計劃，不妨勇敢去嘗試。雖然那未必是你最有經驗和能力的，但憑着你的勇氣和夥伴的支持，你會漸漸發現自己的潛能，闖出一片意想不到，無人能及的美地。

金牛座、處女座、山羊座

你們冷靜的思維，在這段期間發揮很大功用。當所有人都瘋狂地向前衝，你們會寧願沉着和從實際層面，衡量每個計劃的可行性。雖然行動比別人遲緩，但你們辦事的成功率會比他人為高。

雙子座、天秤座、水瓶座

你的魅力和領導才能，在這段期間能為你吸引很多好處。好好利用這段時間，建立對你有用的人際網絡，發揮你的潛能，向着理想全速前進吧！

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

你們會追求理想與實際的平衡。寧願緩慢前進，也不讓自己行差踏錯。這兩星期並非大展鴻圖的時候，但若踏實做好手上能做的事情，就能打好將來發展的基礎。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）