藝人劉思希(Lisa)早前因為家事返內地,已經回港嘅佢正接受隔離,尋日35歲生日都要用月餅代替蛋糕,一個人慶祝!估唔到事隔一日,佢嘅粉絲同朋友原來靜靜雞預備蛋糕同鮮花,雖然人唔能夠同佢慶祝,不過送上禮物,認真有心,令壽星女非常感動,喺社交網大晒同禮物自拍嘅相!

佢留言多謝大家咁有愛:「很感動…很驚喜!隔離中渡過生日沒想過會收到這麼多的驚喜!From my frds and neighbour... From shanghai and even from Canada,今次的隔離令我感受到好多溫情…謝謝粉絲同好友們,我過了一個好難忘、充滿愛的生日,咩咩Love you all。」