屢遭負評拒委協！Baby唔想囝囝被話：你媽媽甚麼都不行

女星Angelababy（楊穎）雖然吸金力超強，不過演技係其「要害」，不時受到網民批評，喺大陸劇《摩天大樓》演出再惹負評，但都有人覺得佢有進步，而影后章子怡更開腔力撐，可謂扭轉唔少人對Baby嘅觀感！

而最近佢接受大陸傳媒受訪時，講到近年心態上嘅轉變同埋回應被指成年冇工開嘅傳聞，佢坦言：「以前我基本上所有事情都在妥協，不管是生活上還是工作上。」呢兩年就終於明確自己唔想委協，而轉變嘅關鍵係囝囝：「因為過去還是一個小女孩，甚麼工作都願意嘗試一下，很新鮮；但變成母親了之後，我會非常自然地變成一個保護者的身份。」咁點解到依家都唔放棄？佢覺得：「既然做了這個行業，希望孩子長大不會給人指着說你媽媽甚麼都不行，甚麼都做不成。以前更多的想法是覺得我只要身邊的人了解我就可以。」

而「Baby不想孩子被人說你媽媽不行」更登上社交網熱搜第一位，唔少網民都話睇到佢嘅努力，「你的進步我們都有看到，演員楊穎未來可期」，紛紛為佢打氣！

另外，佢自爆一次驚險嘅搭飛機經歷，當時由香港飛往洛杉磯，飛機要迫降，佢話：「當時在太平洋上，我打開地圖外面都是黑的，我想，Water Landing？是甚麼呀？然後開始發救生衣，空姐跟我說，飛機落水面會劇烈震動...... 後來是後面一個男的就一直說I' m gonna die!（我要死了！），我覺得我有20分鐘血是倒着流的。但是我沒有放棄，我當時想說：這輩子還要生孩子！」佢話自己係個自救能力好強嘅人！