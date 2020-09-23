抓緊主題Staycation尾巴　中秋住宿團圓話咁易

中秋除了在家慶祝，不少酒店還推出多款中秋主題的住宿計劃，和親友用餐後，可在酒店房內或戶外賞月，而且每間酒店都有不同的優惠，讓大家都能開心過節。

月亮之旅

尖沙咀Page 148酒店由現時至10月4日，推出月亮之旅住宿優惠，客人可選擇高級園景、豪華園景和尊尚園景客房1晚，除附送早餐外，酒店還會送客人一套月餅禮盒，酒店明信片禮盒套餐，以及延至下午6時才退房（周五及周六延至下午4時），邊吃月餅邊賞月，超歎！

戶外帳篷

愉景灣酒店於10月1日至3日推出中秋住宿計劃，客人入住山景客房，附送雙人自助早餐及雙人中秋自助晚餐，吃飽後可到露天的海再台或海濱白教堂旁的草地，邊吹涼風邊悠閒地賞月，又或坐在帳篷內，享用提供月餅、水果和飲品節日野餐籃，玩住燈籠應節。

超值房價

由現時至10月3日，油麻地城景國際推出中秋節住宿優惠，不到港幣千元就可入住尊貴客房，並於房內品嘗西式晚餐，還附送葡萄汽酒、流心奶黃月餅，經濟之選。

電影任睇

旺角帝京酒店由現時至10月4日，推出月圓中秋住宿計劃，客人入住後，可於高級中菜廳享用二人「鮮味．慶中秋」晚市套餐，加指定價錢可升級至4位用的「菇菌．慶中秋」晚市套餐，酒店更會附送月餅、生果盤、紅酒等。回房後，大家還可以免費觀賞任何收費電影頻道，輕鬆渡過一個晚上。

適合小家庭

有小朋友的話，不妨考慮尖沙咀喜來登酒店由現時至10月2日推出的「悅盈童聚」家庭住宿方案，2位成人及1位小童可入住酒店海景客房，於宴會功能廳享用節慶自助晚餐。除此之外酒店特地推出悅盈童聚手作坊，小朋友可和1位家長參加土耳其國粹藝術水拓畫，小朋友於水中設計好圖案後，再於紙上複製，新奇有趣，是難得的體驗。不過要留意，報名日期於9月25日截止，想訂房就要把握機會。