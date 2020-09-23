率先體驗！新派電競館玩住Keep Fit

「E-Rowing」划艇最以4個人一齊玩，練到心肺功能，女士們減肥必玩！（胡振文攝）

疫情稍有放緩，體育館、健身室都告重開，一眾懶鬼再無藉口不做運動。只不過，一支公做運動既沉悶又無挑戰性，有無方法可以好玩啲？最近於尖沙咀新開張的「AME運動電競館」就為運動注入新樂趣，Model話玩上癮，即睇！

運動團隊協力開發

這個電競館佔地3,400呎，創辦人指共用了兩年時間籌備，並投資了8位數字興建。跟其他電競館重點放在打機不同，它的賣點是鼓勵玩家做運動，內裏有多個設施訓練玩家的體能、耐力、速度及團隊合作能力，而且每個項目均由運動科學團隊Fitzio Fitness協力開發，以運動醫學知識及臨床經驗，為參加者提供賽後訓練建議及科學數據分析。

5大電競項目

入場前要先登記個人資料及製作專屬圖像，之後系統會自動量度玩家的身高體重，並製作出個人QR Code方便記錄運動數據。場內共有5大運動電競項目，包括與美國國家滑雪隊同款的訓練設備「E-Skiing」、內藏過千枚感應器的智能沙包「E-Boxing」拳擊運動、以維港景色為背景的「E-Rowing」划艇、模擬灣仔至中環單車公路賽的「E-Cycling」，以及由英國引入、國際認可策騎體驗裝置「E-Racing」。每完成一項，均會獲得各項體能數據，運動成果會儲存於「AME Platform」雲端，累積經驗值就能賺取GG Coin換領獎品。

VR划艇最好玩

講咗咁多，實際玩落又點先？Model就話划艇最好玩︰「首先佢要戴VR眼罩玩，玩時第一身睇到維港景色，配合模擬水阻，比喺健身室投入好多。」要用到VR眼罩的還有策騎機，以沙田馬場做背景，鬥的是2,200米長途賽，玩時要半蹲起勢猛搖，不但練到臂大肌、四頭肌，就連ByeBye肉都練到，女士減肥必玩；但留意此項目亦是最辛苦，記得做定熱身同留前鬥後啊！其他項目如單車機亦好過癮，踩得快固然重要，賽道上還不時出現加速、令對手減速等道具，十足「孖寶賽車」，少啲策略都唔得！至於拳擊及滑雪機，前者要對準感應器出拳，後者則透過擺動身體取得旗仔過關，同樣講求協調性及平衡力，但挑戰性就無其他三項咁大，無錢無時間可以揀項目來玩！

AME運動電競館的入場收費模式分為「單人模式」 及「全民運動會」競賽模式，「全民運動會」參加團隊的成績將會記錄於積分榜，與其他團隊爭奪殊榮。場館更指將來還會舉辦盃賽，並會引入如滑浪、短途策騎等更多項目，好動一族要Keep住留意喇！

亞洲體育電競《AME 運動電競館》

地點︰九龍尖沙咀中間道 15 號 H Zentre UG 層 2 號舖

(港鐵尖沙咀站 L1 或 K 出口)

開放日期︰2020 年 9 月 23 日至 2021 年 6 月 30 日

開放時間︰上午 11 時至晚上 11 時