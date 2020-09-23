全新Omakase　中日素齊備

單睇Omakase呢個字，好多人知係日本菜，因為呢個字源自日文「おまかせ」或「お任せ」，意指信任師傅嘅專長，任由料理職人因應當日時令新鮮食材而入饌，而中譯「廚師發辦」亦可以畀大家聯想到由師傅「揸主意」選用何種食材、如何烹調等主理整個盛宴。而近年香港非常流行Omakase，除了傳統壽司和食外，還演化出日式烤肉、全素壽司，甚至中日Fusion添呢！

稀有和牛烤肉

以日本牧場直接尾崎和牛稀有部位而深得食饕歡心嘅燒肉品牌YAKINIKUMAFIA香港最近推出全新Omakase套餐，選用了6款較稀有嘅和牛部位，由大廚以其精準細緻的「Migaki」劃清界線切出，配以香港店嘅招牌和牛肉骨湯、鑄鐵鍋煲製而成的越光米、柚子大根、醃青瓜、「Big Eye」燒烤醬以及尾崎和牛咖喱飯、胡麻沙律及北海道牛奶軟雪糕。至於套餐會選用咩部位牛肉，則要由大廚因應當天和牛質素而決定，如果大家有個別喜好，也可另外單點特定部位呢！

立食靚素食材

素食可以說是近年大熱飲食潮流之一，而尖沙咀人氣立食壽司店Sushi Sooshi鮨廷也特意推出全新嘅壽司Omakase以滿足嘗素又愛和食嘅一眾食客。大廚選用日本空運優質素食材製作，包括牛油果、大根米酢漬、茗荷等含豐富營養嘅食材製作成素壽司盛合、櫻花素卷、干瓢卷、青瓜卷等。 此外，為了配合素食主題，餐廳還特意調製了一款素食壽司豉油呢！

Fusion私房菜

位於旺角東嘅帝京酒店，由即日起至10月31日期間推出限定菜單「獅房菜」，由集團區域中式廚藝總監江肇祺師傅與中菜廚帝京軒團隊經長時間鑽研後，以精湛嘅粵式烹調技巧配以多國食材及創意設計而成嘅獨家絕密菜單；；有8道及10道菜兩款。每道菜菜名絕對度了唔少時間，全部用上3疊字，如灥、雥、垚、皛等，讀都唔識讀，只提示會用上3種主要食材烹調，猶如中式Omakase般，加上食材配搭新穎，烹調手法非常考功架，配以搶眼球嘅賣相，帶來十足驚喜嘅用膳體驗。