上載小鬼畫作　女友峮峮：很多人很愛你

台灣藝人黃鴻升（小鬼）本月16日驚爆於台灣北投家中過世，終年36歲。為期三天的追思會已結束，今日小鬼女友峮峮（吳函峮）於社交網發文，上載小鬼的畫作，並留言答謝所有到場送別的朋友，她表示：「只是想說大家都辛苦了，我能做的就是替黃鴻升謝謝他身邊的所有人都來陪伴、支持他的家人，謝謝很多很多很多的人給我力量，謝謝這幾天陪伴在我身邊的，我的朋友，還有你的朋友。」

她又對小鬼喊話：「三天的追思會，你平常私下常提的那幾個好友、景仰的大哥，都會來跟我聊上幾句，從大家的眼神就能感受到他們的真誠，你的兄弟甚至還跟我炫耀他早了我半年認識你還跟你親親，情感的深度與認識的時間長度是沒有關係的，所以我知道，他們很多人真的都很愛你。也很謝謝你的家人、憲哥、好友們、紅隊，願意把你私下提到的關於我的事跟我分享，又感人又好笑，所有的人包含粉絲、網友、路過的人都在說著（着）你的好，還記得你在DearPapa提過魔笛的故事，我想...你的魔笛肯定超大一支而且奏效了，發自內心的正面、善良、溫暖、體貼、禮貌...更多更多的信念，都傳達給大家了。」她又透露現時尚未完全復原，但亦會勇敢面對：「雖然我也不曉得要到哪天我才會復原，但我們就一起跟著（着）他的笛聲前進，總有一天，我們都會好的。」

另外，小鬼好友陳妍希亦有拍片，翻唱小鬼的歌曲《地球上最浪漫的一首歌》，並表示：「希望在另一個平行時空裏，你很快樂。」見她在家中自彈自唱，身後有兒子的BB床，但兒子「小星星」就未有入鏡。