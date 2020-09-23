香港估估吓：邊度水塘宿舍變古蹟？

位於港島東的大潭水塘，除了風景優美，還是熱門的郊遊路線，大家邊行邊欣賞風景時，有否留意周邊的古蹟？原來大潭水塘群有22項歷史建築物，其中有部分被列作可活化項目，大家又知唔知是哪一部分呢？

答案就是大潭篤原水抽水站員工宿舍群。這個宿舍群位於香港大潭水塘道，政府於19世紀末至20世紀初，為應付市民對食水的需求而興建大潭水塘，當中有3幢員工宿舍落成，包括1905年的高級員工宿舍、1907年的員工宿舍和1936年的第2號員工宿舍。

高級員工宿舍包括2層的主建築及單層的工人宿舍，白色外牆配有廡殿式瓦頂，室內的木樓梯、壁爐及煙囪等，保存良好。員工宿舍及第2號員工宿舍位於抽水站西面，呈長方形，向海的一面有開放式長廊，保留了原有拱形木窗和廡殿式瓦頂。第2號員工宿舍同樣有兩層，上層向海、有開放式長廊，外牆牆裙及磚柱以水刷石裝飾。後來抽水站改為自動化和中央操控，員工就不用留宿。

2009年，宿舍群被列為古蹟，2015年，產業署曾將之出租作住宅用途，早前納入第六期活化歷史建築伙伴計劃，可用作食肆或教育等用途，不過在改建時需嚴格遵守規則，不能破壞古蹟，欲知將來會`變成甚麼，就要密切留意了。