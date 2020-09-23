不再流淚！雷深如做番自己　爆發陰暗面

歌手雷深如（J.Arie）早前接受新城電台節目《宇宙男．世界女》任嘉賓，提及懷念自己還是藍色辮子頭造型的時候，十分清爽方便，行動格外輕鬆。J.Arie指入行七年，經歷不少辛酸。熱愛作曲的她，一直創作了很多作品，可惜大部份仍未推出，原因前唱片公司一早已經為她安排了適合她形象及風格的路線，為了迎合市場所需，所以一直未有機會讓她自由發揮。J.Arie說︰「我自己性格好急，以前做每一個決定，都要經過唔同部門同事先至可以成事，等待嘅過程好折磨，亦因為咁喊咗好多次。自從離開前公司後，好多事情都可以自己下決定，依家只會因為皮肉之苦至喊。」

J.Arie形象大改變，某程度上是受到藝人林家棟的影響，因為拍攝電影的機遇下，J.Arie認識了林家棟，家棟在數年前向J.Arie說了一番說話：「你依家唱緊嘅歌，根本就唔係你，你應該要誠實面對自己！」受到林家棟的啟發，J.Arie暫時拋開一貫文青小清新造型，成為一個更加「有血有肉」，有陰暗面的雷深如。她並剖白自己兒時的偶像是古天樂，從小到大會將所有有關於古天樂的新聞剪下珍藏，直至入行後，其中一次電影Casting，古天樂也是其中一位評審，J.Arie已經覺得今生無悔，當然，J.Arie亦希望日後與古天樂有更多合作的機會。