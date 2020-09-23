專家推介食療　助紓緩肩頸痛

都市人工作時間長、生活壓力大，以致肩頸痛是大眾容易患上的痛症之一。想紓緩肩頸的繃緊和痛楚？其實飲食中攝取足夠相應的營養素，與幫助肌肉紓緩息息相關。參考營養師、中醫師所推介食療，好讓大家可以輕鬆搫褪肩頸痛。

營養師意見

健營物理治療及營養中心營養師黃倩雅(Cynthia)指出，當肌肉長期收縮，除了容易變得繃緊，還有機會令血液的流動不順暢，阻礙氧氣的傳送和代謝廢物的移除。另外，在身體長時間的發炎反應下，會較容易出現痛症。Cynthia謂雖然目前並未有足夠的研究證實哪一類食物能針對性改善肩頸痛症，但以下5種食物有助鬆弛肌肉和抵抗炎症的發生，大家不妨多加進食。

1.菠菜

含豐富的鎂質和維他命Ｅ，有助協調肌肉活動以鬆弛肌肉和抵抗炎症。

2.硬豆腐

其鈣質含量比軟豆腐還高達28倍，攝取足夠鈣質有助協調肌肉放鬆，而硬豆腐亦含大豆異黃酮，具抗炎之效，同時有助減少疼痛。

3.三文魚

魚油中的奧米加3脂肪酸，有助減少身體出現炎症和伴隨的痛症。另外，它亦有助維持血液循環以消除疲勞。

4.綠茶

富含多種類黃酮如兒茶素，有助減少體內製造發炎因子和引發痛症。

5.糙米飯

維他命B雜有助維持身體正常的新陳代謝、並修復神經和肌肉，促進身體消除疲勞，緩和肌肉痠痛的情況。

中醫有Say

註冊中醫師劉芷寧認為，長時間保持相同固定姿勢工作或盯守在電腦，頭部很容易前傾，久而久之就有經絡瘀阻，氣血不暢，頸椎兩側的肌肉也會受影響，引致肩頸肌肉痠麻疼痛，且帶牽拉感，更嚴重會導致頭部供血供氧不足，容易頭痛、頭暈。患者可飲用以下推介的湯水，以通經絡、解肩頸痛，素食者可用腰果來取代瘦肉。

粉葛扁豆赤小豆瘦肉湯（3至4人分量）

材料：粉葛2斤、白扁豆20克、赤小豆12克、茯苓12克、蜜棗2枚、陳皮一角、瘦肉適量

製法：

1.粉葛去皮切塊，將瘦肉切開汆水，其餘材料洗淨。

2.將全部材料放入鍋中加12碗水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可。

功效：祛濕清熱、舒筋解肌

獨活黑豆豬瘦肉湯（3至4人分量）

材料：獨活12克、黑豆60克、生薑3片，瘦肉適量

製法：

1.將獨活、黑豆洗淨，稍浸泡。瘦肉洗淨。

2.將以上材料與生薑放進瓦煲內，加入8碗水量，大火煲沸後，改為小火煲約2小時，調入適量食鹽便可。

功效：祛風止痛、活血通絡，解肩頸痛，可紓緩肩頸痹痛僵硬。

桑枝雞湯（1-2人分量）

材料：桑枝60g、雞1隻、鹽少許。

做法：將桑枝洗淨，與雞共煮至爛熟湯濃即成，加鹽調味，飲湯吃肉。

功效：祛風濕、通經絡、補氣血之效。