【首次個人巡演】全方位演藝！陳嘉樺挑戰三合一演出

台灣歌手陳嘉樺（Ella）出道19年，終於等到第一次個人巡演，為Ella度身打造，在同一場騷內，一次過展現她全方位多方面的才華，以「娛樂圈就是人生」為前提，她既是歌手也是音樂劇演員及脫口秀主持等。

今日Ella在台灣的記者會上，分享她將以一場全新形態的大秀見樂迷，她能唱、善演又會主持，演藝事業全方位，於11月舉行的「ELLA 陳嘉樺x艾拉秀.娛樂無限」騷上，將以演唱會+音樂劇+脫口秀三合一演出，卯盡使出渾身絕技。而記者會上她先以一人分飾多角，一時做主持、一時變成來賓，自問自答忙得很，坦言這種實驗性質的即興互動，蠻有挑戰性。

Ella並提前將在演出的歌曲《人生不能沒副歌》搶先聽，她以劇中角色「林小卡」造型出現，穿上助理服裝，側着頭沈思一番，自言自語的在唱，接着她再在台上以50秒「快速換裝」轉換造型登場，其變妝正好與舞台上的海報造型爭妍鬥麗。這張大型海報，取自對藝術大師畢卡索的概念，就像是大師當年在同一張畫布上呈現不同的角度與視角，讓人耳目一新。