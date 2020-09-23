【坎坷過後】蔡國威冇咗六合彩人生應該會改寫

六合彩快將再次開鑼！「六合彩之子」蔡國威在這個需要希望的時間，自己都話要買一注啊！講到蔡國威「六合彩之子」這個稱號，全因他已做了十多年的六合彩主持，是繼夏春秋（冬叔）後主持集數最多的主持人，也是唯一在亞視及無綫均主持過六合彩的藝人。今次《娛場》邀請到蔡國威，訴說他在娛樂圈浮沉廿載的高低起跌。

「最早參加歌唱比賽係一心想發明星夢」！蔡國威於1993年參加未來偶像爭霸戰，後來加入了亞視，開始實現他的「明星夢」。但事與願違，他在亞視的機會不多，「頭十年是真係坎坷，覺得自己好冇用」。蔡國威做了一年兒童節目，便因為改制而被趕出來，而每次拍劇也只是做路人甲乙丙。他回想起自己曾在《我和殭屍有個約會》的慶功宴上哭個不停，對著萬綺雯和尹天照說不知該怎樣走下去。不過他亦感恩「六合彩」令更多觀眾認識他，也拉近了他工作時與幕後幕前的關係，「起碼每個人見到我都叫我六合彩先生」。蔡國威坦言，如果人生沒有了六合彩，應該會有改寫。

坎坷過後，蔡國威慶幸自己加入了無綫，多了不少演出機會，「機會嚟啦，飛雲」！在劇集《包青天再起風雲》中，蔡國威飾演「姜耿」一角，這也是他入行以來，第一部戲份較重的劇集。接著他演劇的機會接踵而來，觀眾對他的印象終於不再只是「六合彩之子」。

蔡國威年初被爆和韓君婷（鬼妹）同居，二人一直堅稱只是「好好好好朋友」，蔡國威今次就分享了他和鬼妹同住的小故事，想知更多就一定要去片看《娛場》！