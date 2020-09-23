M Club少女6年間變人母　陳瀅糖妹情歸何處？

唔知大家仲記唔記得2014年無綫劇《女人俱樂部》（M Club）呢，劇中嘅一班少女陳嘉寶、賴慰玲、王敏奕、陳瀅、吳嘉熙、糖妹更因此成為好姊妹，不時相約聚會！事隔6年，有幾個都已經結婚生埋仔，有個就Dry足7年！

現年30歲嘅陳嘉寶係六人之中進展最快，2017年結婚，2019年誕下一女，日前突然喺社交網公布誕下第二胎，短短3年已經成為兩女之母，令人相當驚喜，事關佢由佗B同生埋都冇人知，就連生完身材都冇走樣，真係唔講完全唔知佢生過BB！

另一位人母就係34歲嘅賴慰玲，佢都係2017年結婚，囝囝喺同年出世！產後嘅佢未有好似陳嘉寶咁減少工作，反而繼續拍劇，好似《反黑路人甲》、《殺手》咁，活躍幕前！

身為女神嘅28歲王敏奕，因為拍攝《M Club》而成功入屋，不過名花有主，2019年嫁畀曾國祥升呢做人妻，結婚6年愛情長跑！雖然兩人相差12年，但仍無礙發展，愈嚟愈恩愛！而王敏奕冇揀做少奶奶，瓣數多多，最近仲加盟星夢娛樂，踩入樂壇做歌手！

30歲嘅陳瀅雖然未有着落，但感情生活多姿多彩，2015年曾與何猷亨拍拖，轟動一時，可惜翌年就分手，之後就先後與周志文、張振朗、羅天宇等傳出緋聞，去年就同陳家樂傳擦出愛火，不過原來係煙幕，最近就有傳同猷亨復合，究竟幾時有好消息呢？

31歲吳嘉熙係Super Girls成員，最公開嘅一段戀情就係同夏雨之子黃奕晨，兩人2017年公開戀情後密密喺社交網放閃，人前人後都好Sweet，唔少人都以為佢哋打風都打唔甩，點知喺2019年10月宣布分咗手，當時傳出男方有第三者，但兩人都一致否認，不過吳嘉熙就為情暴瘦，幸好有班姊妹支持！

擁有一副童顏嘅糖妹現年32歲冇咩緋聞，最為人熟悉嘅就係2011年撻着「鴨王」何浩文！有指當年係糖妹力追對方，不過點知「捉老鼠入米缸」，男方借「糖」博上位，令糖妹公司不滿，加上男方形象花弗，最後令兩年情玩完。而之後糖妹一直都冇新戀情，不時呻Dry，如果至今都係冇拖拍，計一計條數佢單身都7年喇！

講完以上六位，其實「M Club團」仲有一人，佢就係吳燕菁，係來自廣州嘅組合A2A（前名AOA），拍完《M Club》之後，佢拍過2018年嘅《守護神之保險調查》，不過之後就冇無綫作品喇！而每次佢更新社交網，網民都會留言「好久不見」、「最近好嗎」，唔知佢會唔會返無綫呢？