本日日本：手塚治虫筆下角色陪你High Tea

「漫畫之神」手塚治虫筆下不少角色陪伴我們成長，不同年齡層都有他的Fans。最近就連歎茶都可以見到他筆下的角色。日本珠寶品牌Jewelry Kamine最近與紅茶製造商神戶紅茶合作，推出「手塚治虫角色紅茶」和「藍寶石王子紅茶」兩款茶包。「手塚治虫角色紅茶」內有五款包裝，包括《小飛俠阿童木》、《藍寶石王子》、 《小白獅》、《神化嬌嬌女》及手塚最後作品《小小獨角獸》，由神戶紅茶的茶鑑定士將頂級皇家紅茶與錫蘭汀布拉紅茶結合，散發出濃濃的茶香，每盒有36個茶包，售1,058日圓（約HK$78）。另一款「藍寶石王子紅茶」則選用英式紅茶茶葉，非常適合加入牛奶製成奶茶，每盒有30個茶包，售842日圓（約HK$62）。兩款茶包即日起於日本寶塚市手塚治虫紀念館、新名神高速「宝塚北休息站」與 Jewelry Kamine網店優先發售，在以上地方購買可以得到紀念紙袋。9月25日起於日本全國百貨店等地公開發售。