方‧圓Zepp E　血氧監測的另類選擇

一隻Apple Watch Series 6，令大眾對智能手錶多了一份關注，但每個牌子總有Hater，若不是果粉的話，市場仲有其他選擇。新出的Zepp E就是一例，內建心率傳感器，可實時探測心跳與壓力狀態，並支援睡眠監測和血氧飽和度 (SpO2) 監測，讓用家對自己的身體狀況一目了然，健康追蹤功能不比新Apple Watch遜色。

手機內置AMOLED屏幕，具有1.28吋圓形及1.65吋方形兩個版本，同時錶面是3D玻璃，錶殼是拋光不銹鋼，配合純黑3D無邊界弧線設計，外形簡潔優雅。手錶僅厚9mm，最重只有32g，長戴不覺累贅，而且充滿電可以使用7天，比部分智能錶要每天充電來得方便。

個人化方面，手錶提供數十種錶面，又可直接把相片設為牆紙，用家更可另購原裝金屬、真皮或氟橡膠等不同物料的錶帶，打造出個人風格。其他功能還包括11種運動模式、5ATM防水、計時、鬧鐘、天氣預報、藍牙音樂控制等。之不過它未能匯出心電路，也沒有GPS或高度計，全面性就稍稍不及市場上的專業型運動手錶。