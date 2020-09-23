澄清虐兒是誤會！華原朋美情緒失控喪哭鞠躬道歉

46歲日本女歌手華原朋美，去年5月誕下囝囝不久，便透過小提琴家好友高嶋知佐子介紹，聘請年過70歲的A女士做保母照顧愛兒。據知A女士曾擔任高嶋知佐子兩位兒子的保母，育兒經驗豐富，華原外出工作時亦放心將兒子交給對方照顧。怎料上月，華原於房間的閉路電視片段發現，B仔拿着奶樽飲果汁時，突然被保母捉起雙腳倒吊。華原懷疑保母虐兒，與友人商量後將保母解僱，並將疑似虐兒片段傳給高嶋，但高嶋卻反駁保母只是與BB玩，指華原大驚小怪，事件導致兩人反目，高嶋甚至將社交網與華原的合照刪走。

而禍不單行是，與華原合作20年的尾木事務所，上底亦與華原解除合約，其歌迷會告解散。外界推測事務所不想再為麻煩多多的她「執手尾」，於是變相將她炒魷。受到多種打擊下，華原朋美變得十分沮喪，她今早在自己的頻道錄片公開道歉，她顏容憔悴，聲淚俱下，並情緒失控狂哭起來，她表示事件完全是自己誤會，沒有虐待這件事。並向高嶋及前事務所社長鞠躬謝罪，煩擾大家感到很對不起。短片目前有超過27萬人觀看，未知華原公開道歉後，會否得到高嶋原諒。