Land Rover發表Defender 110 PHEV

五門版本Defender 110 P400e會是首款配備插電式混合動力系統的Defender，擁有404PS綜效馬力，純電續航力43km。（互聯網）

Land Rover為旗下全新世代Defender推出PHEV插電式混合動力車型，而110五門版本Defender 110 P400e會是首款配備插電式混合動力系統的Defender，提供五座位或六座位布局選擇。

404PS綜效馬力來自由一具2.0L直四Turbo引擎、一具105kW電動馬達及一組19.2kWh鋰離子電池組成的插電式混合動力系統，可5.6秒完成0-100km/h，純電續航力43km。透過32kW DC快速充電及7kW AC Wallbox中速充電，0-80%分別只需30分鐘及2小時。

此外，廠方還推出搭載直六Turbo柴油引擎的48V輕混能Defender Hard Top，一樣有90三門版及110五門版選擇，並提供D200(200PS/500Nm)、D250(249PS/570Nm)及D300(300PS/650Nm)三種柴油動力型號。