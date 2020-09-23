許芯悅遭人身攻擊爆喊　莊思明：我先係受害者

藝人許芯悅（Katie）出席帶貨王活動，甫開始時表現如常：「因自己做開網上直播，對網上帶貨冇難度，而且都是賣面膜、消毒產品嘅日用品…」

但當提到東網日前爆她與莊思明及其男友楊明拍戲期間，莊思明刻意貼身監場，以免有人「埋楊明身」，她即突然耷低頭兼手震，激沉默30秒後哽咽說：「我唔可以講太多， 尋日出咗報道之後，收到message係咁鬧我，唔想受人哋人身攻擊、侮辱、詛咒我！（咩人？）有一個人，唔想提佢。」問因此事不開心？她全程爆喊謂：「尋日喊咗好耐，今朝七、八點就醒咗，我瞓唔到，一路喊……」

問有人恐嚇她？此時她突然全身發抖，哭着說：「我唔可以講太多。（會報警？）暫時未諗到，佢都係鬧我，未到恐嚇。（點解唔報警？）我唔清楚、唔知道。」當再追問下去時，她喊得更厲害：「有人叫我唔好講呀！但點解事實唔可以講？我只係答咗幾句咋嘛，就咁樣？」

許芯悅指對方傳了很多段長篇短訊給她，問可想跟對方講清楚？她說：「我覺得人與人之間最需要嘅係尊重！（依家驚見到佢？）要到時先知。（會避開佢？）我覺得唔係個個都會將自己畀人鬧嘅message畀記者睇，去令到自己可以上到C1（娛樂頭版），因為C1唔係最重要，錢都唔係最重要，就算矮做model都唔代表人格差！」

問要為自己平反？她繼續喊：「我覺得如果冇發生過一次或以上，都唔會畀人咁講囉！」問是指對方做過的行為？她只是點頭。而家人亦知她不開心，並說：「我都有畀message佢哋睇，佢哋好心痛。」問可會找楊明擺平事件？她即說：「我冇佢任何嘅聯絡方式。」由於已經拍完戲，問做宣傳時可會避開？她就謂不知何時做宣傳。

對於許芯悅在活動上爆喊指受到侮辱，莊思明回覆東網時說：「佢呢頭喺我哋個電影群組度同我、阿楊講晒對唔住，又話抱歉兩位，估唔到報道會出嚟咁樣，依家出嚟見記者又話受侮辱，其實佢係咪有精神分裂？佢係咪靠老屈嚟呃飯食！好似我先係受害者喎！」

另外，面對許芯悅在活動爆喊指遭到人身攻擊，莊思明再於社交網發文，強調「公道自在人心」，唔想畀人屈：「預咗啲講開大話嘅人係唔會咁容易收手㗎啦！你要繼續老屈作故仔搏見報你咪繼續囉，公道自在人心！我又唔知你係邊個，同你講多都嘥氣#我係受害者都未喊#人在做天在看#你想利用我到幾時#係唔係唔作故仔唔屈人就冇得見報呀」。

之後，莊思明再在社交網發功，展開狙擊：「其實佢都幾好笑＃想笑死我＃有個小丑氹自己開心都幾幸福呀＃你再講大話小心變咗木偶鼻」。