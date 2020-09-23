Mazu 82　防彈海上行宮　

以「Hand-Crafted Art of Superyachts」作招徠的土耳其遊艇品牌Mazu Yachts，一向只接受訂製，每年限量生產10艘船，以確保產品質量，其最新完工的Mazu 82，乃品牌迄今推出過最大型的遊艇，船身長達23.99米（79呎），加上黑灰色的流線外觀，非常有型。

規劃屬同系列之冠

遊艇設計師Halit Yukay是Mazu Yachts的掌舵人，喜歡自駕遊艇出海，因此對船隻的性能與安全甚為講究，新作也不例外，除了以碳纖維複合材料打造出堅固的船身，採用弧形設計兼延伸至船身的擋風玻璃更是用上22毫米鋼化玻璃與PVB夾層製成，具備防彈性能，讓用家可以安心地乘風破浪。性能方面，Mazu 82的標準配備為Volvo Penta IPS 1200引擎，也可選配Volvo Penta IPS 1350，最高航速可達40節，以接近80呎的船體來說，速度非凡。

船艙設施應有盡有

由於船身夠長，船上的活動空間充足，而且船內布置由室內設計師Tanju Ozelgin操刀，整體觀感跟一般豪宅無異。以位於船艙上層的休息室為例，備有梳化、茶几、電視、音響系統等，猶如一個空間感十足的大客廳，天花設有可伸縮的鋁製天窗，由意大利航海屋頂專家Opac設計，只要一打開，就能引入海風，亦能令觀天、觀星的體驗免受阻礙。

值得一提，船頭甲板是一個開放、靈活的空間，既可享受日光浴，又可變成用餐區，入夜後更可化身露天電影院。至於船尾甲板設有露天酒吧與休閒區，並可透過梯級下降至水面，方便玩各項水上活動。

〔規格表〕

船長：23.99米（79呎）

排水量：45噸

引擎：Volvo Penta IPS 1200（可選配Volvo Penta IPS 1350）

油箱容量：4,500升

最高速度：40節

巡航速度：35節