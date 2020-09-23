晒中獎命　羅仲謙贏咗個視后返屋企：仲想點

闊別多時嘅六合彩明天重開，好多藝人都中過獎，當然有大有細，不過一樣咁開心！

新手爸爸羅仲謙：「我記得自己中嘅最大獎係喺電視節目《獎門人》中咗一張按摩椅，同埋現金，夾埋都有5萬蚊。係好幾年前嘅事，當時自己又未有能力搵到錢，所以算好多喇，真係好開心，記得幫補到幾個月。張按摩椅到依家都仲喺度，不過畀咗屋企人用。我成日同人開玩笑，話我成個視后（指太太楊怡）都贏咗返屋企，仲想點吖！」

英皇小花曾樂彤：「我記得有年公司春茗抽獎，我贏咗500蚊，但因為想大家都開心，所以我最後攞番啲錢出嚟，咁就入不敷支，哈哈！」她強自己冇乜中獎運，亦好少買六合彩：「因為覺得現實生活中好似會冇咁好彩，不過如果同大家夾份我就會一齊買，買個開心。」

小鮮肉楊天宇：「最大嘅獎梗係簽到公司（英皇）啦，哈哈，唔計呢個嘅話，我記得有次上喺ViuTV遊戲節目《全民星戰》，好似中咗現金獎一萬蚊，好開心，有得玩又有得拎，我就用嚟請咗同事食飯，而其他就唔記得點用喇，應該儲起咗。」

腰果眼女神簡淑兒：「我係完全零抽獎運，中過最大嘅奬係喺（無綫）台慶抽到部榨汁機，已經係我中個最大嘅奬品，所以部榨汁機依家都仲喺屋企。」