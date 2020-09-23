鮑起靜再封后　黎瑞恩借屋包伙食助港産片揚威紐約

藝人黎瑞恩（小恩子）「復出」娛樂圈，除致力發展歌唱事業外，更染指電影界。早前「出錢出力」為電影學生完成畢業作，該片於紐約電影節獲得大奬，台前幕後飲得杯落，正計畫包場慶功！

「香港電影導演會」每年開設「大師班」，培育新血接棒，2018-2019年度10部畢業作品中，片長約半小時、由黎瑞恩（小恩子）、鮑起靜（鮑姐）及童星林泳潼等主演的微電影《骨肉香》「脫穎而出」，於剛《紐約電影節頒奬禮》（New York Film Awards）上奪得3項大奬，包括「最佳電影」及「最佳女演員」（鮑起靜），消息傳來為近日因疫情重挫的港産片打了支強心針般。

據悉，小恩子與鮑姐當初得悉《骨》片製作成本很少，甘願零片酬、只象徵式收「利是仔」演出以作支持，尤其小恩子最終更借出名下物業作拍攝之用，又為台前幕後「包伙食」相當貼心。由於疫情關係未能親身飛往美國領奬，小恩子及眾台前幕後正計畫於香港舉行小型慶功宴，包場電影播放會，讓大家重溫「心血結晶」。

再次成為影后的鮑姐於戲內破格演出，扮演一名打仗期間曾經食過人肉的老婦，多場戲更「滿手鮮血」，氣氛恐怖。她回覆東網時說：「當初係監製莊文強搵我嘅，佢話有個學生劇本想搵我演出，得車馬費一千蚊。雖然只拍兩日，但相信過足戲癮，咁我咪答應囉。（冇得親手領奬，好可惜？）冇辦法啦，疫情嘛。（度期出席慶功？）要睇情況，因為下周一我就要進組拍劇，如果時間上配合到一定會去。」