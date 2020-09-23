黎耀祥阮兆祥嚴選生力軍　邊個最有潛質？

升呢成為三屆無綫視帝的黎耀祥，與轉型做電台主持的阮兆祥「雙祥」，主持的新節目《雙祥見》在myTV SUPER上架後反應理想，前者被稱為「祥哥」，後者則是「祥仔」。「雙祥」的演藝事業經歷過不少危機，大爆當年拍劇受傷仍「頂硬上」，專業精神可嘉，黎耀祥說：「當年20幾歲有場拍跳樓戲嘅痛苦經驗，嗰次喺2、3樓跳落嚟，冇替身㗎！（繼續跳？）冇得唔做，地面有少少紙皮箱，落地嗰下就受傷，好似由腳底震上頭頂。雖然受傷，不過都學到嘢，當時應該要落地碌一碌卸力！（有冇內傷？）咁又冇，痛囉，下次就識小心！」

跳彈床考技術

阮兆祥亦有類似經驗，他分享：「我拍古裝，山頂上萬里無雲，冇樹蔭又好曬。我演『安祿山』，好好打，嗰場戲拍住郭政鴻，我跳彈床，原來跳都要技術！我冇做熱身，一跳對腳就好似Lock實咁，我驚拉傷膝頭，最後要用布紮實雙腳。（有冇繼續拍？）捱埋佢，一定要拍晒，否則又要去多次個場地！學祥哥話齋，拍呢啲係自己生意，重拍仲痛苦！」

正因受過傷，「雙祥」往後常提點新人避免受傷，更對後輩讚口不絕。黎耀祥指當年拍《八時入席》已覺得馬貫東和周嘉洛有潛質，兩人現時亦成績不錯，至於阮兆祥就大讚何遠東：「我哋合作過《瘦身兵團》，佢個角色唔太重戲，但一樣好有心機做！」

梅小惠出手保飯碗

「雙祥」與梅小惠相隔25年在疫市再合作，全因三人理念一致，只想人人有工開。眼見疫市中不少幕後工作人員手停口停，為了保障他們的收入，小惠埋班組成製作團隊，而「雙祥」亦不計較酬勞，一口答應合體擔任主持，三人同樣夠義氣！

場地:Three on Canton