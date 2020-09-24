東方日報C1：謝嘉怡埋唔到堆同屆港姐冇偈傾

應屆港姐冠軍謝嘉怡當選後工作已接二連三，備受客戶垂青，揮低去年奪冠的黃嘉雯。星途得意友情卻「失意」，她日前與同屆佳麗工作期間拉隊往買飲品，眾女傾到眉飛色舞，但她卻獨自站於一旁，全程低頭撳電話插不上嘴。

現年25歲的謝嘉怡（Lisa）以「過江龍」姿態由英國返港參選港姐，其可愛性格贏盡各方讚賞，當選雙料冠軍，摘后冠不足一 個月已頻頻有工作送上門！據悉不少廣告商對她虎視眈眈，早前更已火速接拍一個樓盤廣告，無綫方面亦接連為她安排公司活動，又正為她洽談多個廣告，發展可謂一帆風順。

其實近屆港姐冠軍發展可謂差天共地，如麥明詩、雷莊𠒇已離開幕前，至於上屆冠軍黃嘉雯當選以來亦工作量不多。因疫情影響，無綫原本打算停辦今年港姐，令黃嘉雯的冠軍名銜得以冧莊，怎料競選最終「復活」，黃嘉雯 「連任」泡湯，加上甚少幕前工作，近月已報讀寵物美容課程增值！「停工」的她最近還弄狗為 樂，頻頻上載為愛犬扮靚的照片。

孤伶伶撳手機

Lisa連日忙於工作，成為觀眾新寵的她自然受其他人眼紅！她日前與亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍及友誼小姐鄺美璇於中環的大廈工作，期間眾女在工作人員陪同下步往附近店舖購買珍珠奶茶，各人手指 指揀選飲品，眾女及後圍圈等飲品時更傾到雞啄唔斷，唯獨見Lisa全程插不上嘴，未幾還孤伶伶站於一旁，並低頭族上身撳電話，期間又無聊兩頭望未有「埋堆」，未知是否與不諳廣東話有關。一行人取飲品後即急急腳返 回大廈，沿途Lisa追趕身材高挑的陳楨怡主動搭訕，對方亦回頭與她傾了幾句，齊齊步入大廈繼續工作，及至個多小時後才乘車返回電視城。

唔羨慕師妹10月拍新劇

對於Lisa工作量跑贏自己，黃嘉雯接受本報訪問時說：「我都好開心見到師妹們陸續有唔同嘅工作，每個時期挑戰都唔同，希望佢哋享受體驗。（有冇羨慕佢？）做人最緊要向前看，做好自己，珍惜每一個工作機會。反而之前仲羨慕大家可以入劇組，我依家終於如願以償，嚟緊10月會開劇，但細節要試造型時先知。最近我都有上戲劇班進修，仲買咗好多有關戲劇嘅書做準備。」

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