生肖指數　是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，必須注意不斷惡化的健康狀況，不作適當休息，將會大病一場。

牛：↓ 今天將會收到一個莫名其妙的來電，令你想了一整天，無法專心做事情。

虎：↑ 可能會有被邀約參與新鮮玩意，對自己不大在行的活動，要有自知之明。

兔：→ 愛情上與其採取大膽的追求方式，倒不如先從普通朋友開始，慢慢來吧。

龍：→ 只要能跟不同部門的同事打好關係，對你日後的事業會有很大的幫助。

蛇：→ 這天綠色對於需要救援的人相當有用，它能讓你產生安全和信任的感覺。

馬：↓ 遇到諸多要求的客戶要加倍忍耐，只有細心的服侍，才可令他稱心滿意。

羊：★ 人緣運上升，若有解不開的結，宜先拋開成見，找朋友商討，總能解決。

猴：→ 今天突然嚮往簡單平淡的生活，謝絕所有應酬，早點回家休息，心情舒暢。

雞：→ 健康運平穩，但有走下坡趨勢，宜多運動保持健康。佩戴玉器可保平安。

狗：↑ 對異性好友竟產生一種微妙的感覺，不妨考慮由朋友變為情人，或是良緣。

豬：→ 雖然金錢運不錯，但也要慎重控制支出，別先使未來錢，否則後果自負。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌