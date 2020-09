新冠肺炎今年初在全球爆發後,令全球戲院關門,多部電影因而紛紛押後上映。而迪士尼剛宣布漫威(Marvel)超級英雄大作《黑寡婦》(Black Widow)將由原定11月6日上映押後一年至來年5月7日上映!

除了《黑》之外,另外兩部來年上映的漫威大作、由梁朝偉與楊紫瓊合演的《尚氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)亦由原定2021年5月7日上映押後至7月9日上映。至於由美籍華裔女導演趙婷執導、安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)主演的《永恆族》(Eternals)亦要改期至來年11月上映。

此外,原本有機會爭奧斯卡的史提芬史匹堡(Steven Spielberg)新版《夢斷城西》(West Side Story)亦由今年12月18日押後一年至來年12月10日上映。而原定《夢》上映的聖誕大檔期就由另一重拍片《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)補上,該片原本於10月23日上映。