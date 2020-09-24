白羊：事業及正財運較佳，求職、轉職等將較利好。約會、娛樂等開支較大，宜多節約。

金牛：情緒不穩，宜注意職場人事變動。人氣稍佳，注意溝通，合作及人際關係將更佳。

雙子：體能稍遜易感疲倦，工作壓力或較明顯，清淡的飲食，將有助維持頭腦清晰靈活。

巨蟹：社交心理回升，戀愛運較佳，聯誼會友或約會談情，較能樂在其中，宜放鬆享受。

獅子：事業運稍佳，求職、轉職等機遇不乏宜積極。思考力不穩，重大決策宜多尋意見。

處女：公幹、出勤及海外項目等，進度將較順暢。貴人運稍佳，合作及人際關係平穩。

天秤：情緒及家庭運回穩，家人和夫妻關係將較平穩和順，多作家庭聚會，助增進情誼。

天蠍：精神狀態回穩，家庭及戀愛運稍佳，相處和諧愜意，多約會、多聚會助增默契。

人馬：體能回穩，做事較能投入，工作進度回穩。出勤、公幹及海外項目等合作情況佳。

山羊：人氣持續回升，人緣、桃花及戀愛運稍佳，親子及感情關係，將較早前平穩和順。

水瓶：家庭運回穩不少，相處情況將甚和諧，多交流有助增進情誼，宜善用公餘多聚會。

雙魚：人氣、辭令及溝通力甚佳，合作及人際關係看似平穩，但仍需多注意文書等工序。