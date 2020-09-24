一田中秋食品節　折扣禮券三重賞　

全線一田超市由即日至9月30日舉行一田中秋食品節，大賣港台日創意月餅、9大品牌42折起參茸海味及中秋團圓饗宴食材。(客戶提供)

【特約報道】一田中秋食品節今年以「秋の味覚でお月見」為題，由即日起至9月30日於全線一田超市及特別展銷場，引發「月餅」、「贈物」及「宴會」3大亮點，大賣港台日創意月餅、齊集9大品牌42折起參茸海味，預設「食肉獸」及「海鮮狂」4人團圓饗宴清單及2人鍋物提案，以秋日味蕾盡饗滿月佳節！

兩大本地手工月餅新星嶄現

台灣流心奶黃月餅元祖、北海道雙層芝士蛋糕月餅初登場

一田超市今年率先引入兩大本地人氣手工月餅，首推阿嫲食譜天倫之樂月餅，由兩位五星級酒店餅房總廚親自研製，以曲奇皮及酥皮製成獨特月餅皮，帶來星級新食感；另有主打健康養生小食、百分百本地製作品牌山手作閃閃金輝月餅，自家製陳皮紅豆、黃薑蓮蓉等創新本土口味，配搭香港名人盛讚的話題酥糖，必定大受歡迎！除本地手工品牌外，一田超市亦帶來台灣和日本的過江龍月餅，包括台灣流心奶黃月餅創始元祖皇上不上朝流心奶黃月餅及以北海道奶濃軟滑的馬士卡邦芝士和忌廉芝士作雙層芝士基調的Luna Cake望‧月見芝禮芝士月餅。要夠吸晴，亦有聯乘反斗奇兵三眼仔、角落小夥伴、Chip’n’Dale等人氣卡通月餅坐鎮，Fans不容錯過！

StayHome團圓饗宴、鍋物提案 獨家骨膠原蛋白本地雞、加拿大水鴨煲靚湯

疫情下，親朋好友只能在家中聚首一堂，自家炮製的住家應節大餐自然是重頭戲！一田超市特別推介食肉獸樂園及海鮮盛宴兩大4人團圓饗宴清單，包括美國極黑和牛肉眼/西冷扒、日本廣島蠔、巴西龍蝦尾等，近$800即可豪食4人豐富饗宴！打邊爐亦是香港人過節必食之一！一田超市搜羅大量鍋物配料，首推頂級一人前火鍋套餐，一次嘆齊美國澳洲兩地優質豬、牛、羊肉；亦有鮮甜爽口的法國聖米歇爾山灣冰鮮活藍青口等海鮮配料，再搭配各款真材實料的安記養生湯包作火鍋湯底，開懷大嚼順便為健康打底！團圓飯又怎少得愛心靚湯？一田超市獨家發售含高骨膠原蛋白、脂肪含量極低的本地農舍雞，及秋夏滋補養陰必備的加拿大急凍水鴨，以溫馨住家靚湯點綴豐盛晚餐！

高貴好價海味僅42折起 豪嘆即食鮑魚省功夫

所謂人不到禮都要到，與親朋好友聚會減少，送禮當然要倍添心思！一田超市雲集多款$300有找海味禮盒、福袋，包括低至42折獨家發售的南北行澳洲極品鮑魚養生福袋 、只需$168有齊花膠螺片花菇的南北行禮盒、齊集鮑魚花菇鴛鴦腸的63折安記中秋福袋，以及聯乘九龍城馳名老字號、一田獨家發售的金城x鮑中寶紐西蘭鱈魚膠等，送禮體面又不傷荷包。一田亦貼心引入多款懶人即食鮑魚由$298起，首推醉心堂醉花雕特級南非鮑魚，以70℃ 低溫慢煮加上等花雕黃酒精心泡製，肉質鮮嫩彈牙，無需花功夫處理珍貴食材，一秒打造豪氣晚宴。

米芝蓮主廚親自傳授 窩心水鴨螺頭湯食譜

傳統上入秋便要開始滋補，湯水絕對是中秋團圓飯的重頭戲！一田超市特別邀請米芝蓮主廚傳授滋陰補肺、化痰止咳的水鴨螺頭湯，助大家強身健體。食譜由連奪三年米芝蓮推介的聚興家吳江橋師傅親自調製，材料包括加拿大急凍水鴨、美國黃金螺頭及本地黑毛豬豬𦟌，味道有米芝蓮級保證！

折扣、禮券優惠三重賞 中秋團圓邊買邊賺

優惠一：一田信用卡現金優惠券換領

於即日至9月30日期間，逢星期五、六、日及公眾假期，憑一田信用卡於全線一田超市及特別展銷場即日累積簽賬超市貨品每滿$500，即可換領$25一田現金優惠券一張，每張卡每日最高限換3張現金優惠券。數量有限，換完即止。

優惠二：YATA-Fans 會員 / 一田信用卡折扣優惠

憑一田信用卡簽賬或出示YATA-Fans 會員於全線一田超市及特別展銷場購買指定貨品，可尊享額外9折或95折優惠。

優惠三：YATA-Fans 會員電子優惠券

於9月20日或之前登記之新舊YATA-Fans會員可享總值$70電子優惠券！凡於全線分店購買超市產品淨額滿$488或以上，即減$20；購買百貨產品淨額滿$688或以上，即減$50。電子優惠券有效期至9月30日，每張電子優惠劵限用一次。

一田「秋の味覚でお月見」中秋食品節推廣詳情：

日期：即日至9月30日

地點：全線一田超市及特別展銷場

一田百貨

eshop.yata.hk

www.facebook.com/yatahk

【月見の餅】7大月餅推介

阿嫲食譜天倫之樂月餅

(曲奇皮流心奶黃月餅3個 + 酥皮紅豆麻薯奶黃四重月餅3個)

推廣價：$248 ；買滿3盒或以上可享優惠價$233/1盒

[只限沙田/旺角/將軍澳/北角]

本地人氣手工品牌─阿嫲食譜推出，禮盒設計充滿香港情懷，由兩位五星級酒店餅房總廚親自研製，以曲奇皮及酥皮製成獨特月餅皮，帶來星級新食感！

山手作金裝月餅

(陳皮紅豆 + 黃薑蓮蓉 + 白蓮蓉 + 陳皮鳥結酥3個 + 花生酥3個)

原價：$268 ｜ 特價：$240/1盒；$428/2盒

[只限沙田/荃灣/旺角/將軍澳/元朗]

由主打健康養生小食、百分百本地製作品牌「山手作」推出，自家製陳皮紅豆、黃薑蓮蓉等創新本土口味，配搭香港名人盛讚的話題酥糖，必定大受歡迎！

皇上不上朝流心奶黃月餅(9個裝)

原價：$280 ｜ 特價：238

[只限荃灣/將軍澳]

台灣流心奶黃創始元祖今年首度登陸香港，由台灣烘焙餅店「狸小路」製造，是台灣人中秋送禮首選！有別於一般港式月餅，內餡柔軟絲滑，鹹蛋黃流心餡無需加熱，切開自然流出，奶香濃郁！

Luna Cake

望‧月見芝禮芝士月餅(4個裝)

(原味 + 特濃宇治抹茶 + 雪森林朱古力 + Berry Berry)

原價：$398 ｜ 特價：$358

[只限荃灣/旺角/將軍澳/葵芳/北角]

以北海道奶濃軟滑的馬士卡邦芝士和忌廉芝士作雙層芝士基調，純手工製作的日式月餅，芝士蛋糕控必試！

美心

反斗奇兵 - 變裝三眼仔月餅(4個裝)

原價：$178 ｜ 特價：$138

[只限沙田/大埔/觀塘/將軍澳/元朗/葵芳]

山下菓子

角落小夥伴比利時流心朱古力手工月餅(4個裝)

原價：$200 ｜ 特價：$178

[一田獨家優惠]

[只限沙田/荃灣/旺角/北角]

凡購買兩盒角落小夥伴月餅，送角落小夥伴燈籠乙個。

山下菓子

Chip'n'Dale金沙奶黃流心酥(4個裝)

原價：$200 ｜ 特價：$178

[一田獨家優惠]

[只限沙田/荃灣/旺角/北角]

【秋の宴会】StayHome團圓饗宴/火鍋提案

美國極黑和牛肉眼/西冷扒

原價：$99/100克 ｜ 特價：$89.9/100克

[一田信用卡額外95折]

日本廣島蠔(1公斤)

原價：$158/包 ｜ 特價：$138/包

急凍巴西龍蝦尾(約10-12安士)

原價：$238/隻 ｜ 特價：$218/隻

頂級急凍一人前火鍋套餐

(美國安格斯牛小排片 + 美國優質豬肩片 + 澳洲羊卷肉片)

(約380克)

原價：$168/包｜ 特價：138/包

[一田信用卡額外95折]

專為火鍋愛好者而設，一次嘆齊美國澳洲兩地優質豬、牛、羊肉，滿足一眾食肉獸！

法國聖米歇爾山灣冰鮮活藍青口(700克)

原價：$138/包｜ 特價：128/包

[一田信用卡額外9折]

安記湯包

(黨參淮山安神湯/茶樹菇蟲草花袪濕湯/赤靈芝枇杷葉清潤湯/雪耳猴頭菇健腦湯/雪梨無花果清潤湯/五指毛桃黨參健脾湯)

原價：$45/包 ｜ 特價：$39.9/包

[新登場]

加拿大急凍水鴨

原價：$138/隻 ｜ 特價：$99/隻

[一田獨家發售]

水鴨有益氣補虛、滋陰潤肺的功效，是秋夏滋補燉湯必備食材！

香港本地農舍雞

原價：$188/隻 ｜ 特價：$178/隻

[一田獨家發售]

[旺角/西環/葵芳/北角除外]

在香港土生土長的「農舍雞」飼養時無任何添加激素成份，不使用化學、添加劑及人造色素，天然健康，其骨膠原蛋白含量高，脂肪含量極低，入口肉質嫩滑、味道濃郁！

【御節の贈物】42折起好價海味推介

南北行澳洲極品鮑魚養生福袋

(特級花菇200克+澳洲極品鮑魚2隻+精選猴頭菇100克+精選蟲草花100克+養生湯包+養生花茶)

原價：$680 ｜ 特價：$288

[一田獨家發售] [一田信用卡額外95折]

安記中秋福袋

(即食溏心鮑魚3隻 + 鴛鴦腸皇6條 + 金牌厚花菇250克 + 鮑魚XO醬80克 + 湯包)

原價：$428 ｜ 特價：$268

[新登場]

[只限沙田/大埔/旺角/觀塘]

南北行禮盒

(特級花菇 + 日本元貝 + 花膠) (共250克)

原價：$368 ｜ 特價：$198

[一田信用卡額外95折]

南北行禮盒(特級花菇+花膠+螺片)(共230克)

原價：$298 ｜ 特價：$168

[一田信用卡額外95折]

金城x鮑中寶紐西蘭鱈魚膠(225克)

原價：$260 ｜ 特價：$238

[一田獨家發售]

[只限沙田/大埔/荃灣/將軍澳/元朗/葵芳]

聯乘屹立超過六十年的九龍城馳名老字號金城海味，有名氣更有品質保證！

醉心堂醉花雕鮮鮑魚/特級南非鮑魚(各650g)

原價：$349-371 ｜ 特價：9折；買滿$1,000可享85折

[只限旺角/葵芳]

以70℃ 低溫慢煮加上等花雕黃酒精心泡製，肉質鮮嫩彈牙，無需花功夫處理珍貴食材，一秒打造豪氣晚宴。除了鮑魚外，亦有花螺、鴨舌、牛肚等一系列醉人美食！

阿一蠔皇鮑魚(6隻裝)

原價：$548/1罐 ｜ 特價：$1,314/3罐

[只限沙田/大埔/新蒲崗/旺角/將軍澳/葵芳]

凡購買指定罐裝阿一鮑魚滿3罐，送阿一紅燒元貝鮑魚4隻裝乙盒(價值198元)

安記即食溏心鮑魚(8頭)

原價：$348 ｜ 特價：$298

[只限沙田/大埔/旺角/觀塘]

安記頂級鮑魚佛跳牆(8隻裝)

原價：$338 ｜ 特價：$298

[只限沙田/大埔/旺角/觀塘]