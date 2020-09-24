【金鈴12星Ｘ萬希泉】森美背老婆愛上第二個係病徵？

做主持作風搞笑的森美早前轉換角色，接受「金槌拍賣官」金鈴主持的繽FUN星網全新節目「金鈴12星Ｘ萬希泉」訪問。這個節目一連十二集，訪問不同星座的藝人，暢談一番。森美和金鈴原來同是人馬座，金鈴指這個星座的人很容易受誘惑，並即場「審問」森美，測試他會否成為秘密情人，森美緊張得大叫毛管戙！

森美透露與太太學生時代就認識，相處廿多年，直言曾思想上「出軌」：「畀太太發現我鍾意過其他女仔，但冇發生過拍拖或者偷情，佢見我望女仔就鬧㗎啦！佢好叻嘅，因為我有專注力失調，有次我哋睇普通門診，佢見到份小冊子講呢樣嘢，叫我睇最尾嗰欄，寫住『用情不專』！」他即笑言既然是病徵，實在無法自控！

最怕時日無多

抗抑鬱多年的森美，直言病情嚴重時會抗拒見人：「搵藉口唔出門，開始唔見人，唔懂得欣賞呢個世界，甚至嗰樣明明係好嘅嘢，例如攞獎、有人賞識，我都會諗成負面。」森美成功抗抑鬱，惟去年卻發現口腔長有黑癦，而色素瘤是皮膚癌的一種，令他再受打擊：「嗰陣好驚，對世界同生命嘅睇法唔同咗，開始對工作冇乜要求。嗰時得我同個女喺屋企，記得佢喺房做功課，我喺房門口放張櫈坐喺度睇住佢，囡囡問：『爹哋你做咩？』我心裏面好驚唔夠時間陪佢哋、睇佢哋同教佢哋，嗰種感覺到依家仲好重。」說時一度眼濕濕。想知道更多森美的剖白？記得留意明日下午5時在繽FUN星網播出的「金鈴12星Ｘ萬希泉」節目！

場地提供：ARTX Gallery