【健樂事】吃得「安」心　5大保健食材

心是人體血液循環的重要樞紐，作用猶如一個泵，藉着推動血液循環，把氧氣與養分帶到體內各組織和器官，換句話說，一個人要活得健康，必先有一顆健康的心！可是根據衞生署的統計資料顯示，心臟病是港人的第3號殺手，過去6年都有超過6千名死者，而且部分人患有隱性心臟病也不自知，到了病發已來不及救援！

趁下星期二（9月29日）是世界心臟日，特別介紹5款有益心臟健康的食材，希望大家能遠離病魔威脅。

1.燕麥

含豐富膳食纖維的燕麥片，可降低體內的壞膽固醇，卻不會影響好膽固醇的水平，建議每天可進食最少70克（8湯匙）的燕麥片，也可考慮以燕麥作早餐，烹煮過程一定要煮到稠身，如果用水沖燕麥，最好不要加糖或煉奶。

2.蔬果

每天進食2份水果和3份蔬菜，可有效預防冠狀動脈心臟病及中風。以牛油果為例，它是高纖、低糖、低鈉的健康食品，其脂肪主要是單元不飽和脂肪，可幫助降低壞膽固醇及保持好的膽固醇。

3.亞麻籽

亞麻籽含有益心臟健康的纖維、奧米加3、奧米加6及木酚素，加進食物中，有助減低患上心臟病的風險，亦帶有防癌功效，如乳癌、結腸癌、前列腺癌等。

4.深海魚

魚是蛋白質及維他命來源，用魚來代替紅肉及加工肉類，可令身體更健康，減低患心臟病風險。另外，深海魚如三文魚、吞拿魚、沙甸魚等，含有豐富的Omega 3，有助降低血液內的三酸甘油脂，建議1星期吃2至3次，每次約3安士，即手掌（不連手指）般大。另外，烹調方法以清蒸為佳，別用油炸。

5.堅果

杏仁或核桃等堅果含有單元不飽和脂肪酸，研究指出，每天吃小量堅果（約1.5安士），有助降低低密度脂蛋白膽固醇。