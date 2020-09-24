暖男自製Lego片 冧爆準新娘
2020年09月24日 10:45
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Rayfil與Gaby對愛情的堅定， 絕對經得起時間的考驗。(互聯網)
今年是雙春兼潤月，是傳統結婚的好年，準新人們都正籌辦婚禮，預備拉埋天窗，但礙於疫情來襲，為安全起見，許多準新人只好將婚禮延期或取消。面對這突如其來的變動，相信大家難免感到手足無措，其實只要花點心思，失望亦可以變成歡笑，更能為大眾帶來正能量。說的是準新郎Rayfil，他原定在今年7月與未婚妻Gaby於美國舉辦婚禮，正因為疫情緣故，他們失望地將婚期延遲，Gaby更因而感到焦慮不安。為搏紅顏一笑，Rayfil特別製作了一條定格動畫(Stop-motion)片段送給未婚妻，他在片段內的真情表白，加上浪漫溫馨的情節，不單止令Gaby笑逐顏開，亦深深感動他們身邊的親朋戚友，遂紛紛在社交網絡分享，結果引起各界關注，更吸引夏威夷新聞台作專題報道。對此，Rayfil大表意外，因原本只是想讓未婚妻擺脫焦慮的情緒、再展笑容，想不到會引來巨大回響。
締造難忘甜蜜回憶
說到為何會利用Lego來製作片段，Rayfil直言是父親為了提高他的創造力，自小的生日、聖誕節都會收到Lego作為禮物，久而久之便迷上砌Lego, 再者，Gaby向來是一個喜歡浪漫的人，於是Rayfil便想到以Lego結合夢幻婚禮，為未婚妻締造難忘的甜蜜回憶。
片段雖然只有短短50秒，但製作過程一點也不簡單，而且從許多細節可以看出Rayfil的心思，例如婚禮女嘉賓穿上中式禮服、小狗送上婚戒等，難怪由構思、尋找配件、拼砌整個婚禮場景、拍攝、剪輯、配樂等，足足花了Rayfil一個月時間，但即使如此，他也覺得十分值得，因可以將歡樂和暖意傳遞給大眾。你都想感受這浪漫動人的短片？立即到https://www.instagram.com/p/CFOOf9qBg5K/?igshid=12zmebqagcoci睇吓啦！ Instagram：asianfoodnerd