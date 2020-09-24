暖男自製Lego片　冧爆準新娘

今年是雙春兼潤月，是傳統結婚的好年，準新人們都正籌辦婚禮，預備拉埋天窗，但礙於疫情來襲，為安全起見，許多準新人只好將婚禮延期或取消。面對這突如其來的變動，相信大家難免感到手足無措，其實只要花點心思，失望亦可以變成歡笑，更能為大眾帶來正能量。說的是準新郎Rayfil，他原定在今年7月與未婚妻Gaby於美國舉辦婚禮，正因為疫情緣故，他們失望地將婚期延遲，Gaby更因而感到焦慮不安。為搏紅顏一笑，Rayfil特別製作了一條定格動畫(Stop-motion)片段送給未婚妻，他在片段內的真情表白，加上浪漫溫馨的情節，不單止令Gaby笑逐顏開，亦深深感動他們身邊的親朋戚友，遂紛紛在社交網絡分享，結果引起各界關注，更吸引夏威夷新聞台作專題報道。對此，Rayfil大表意外，因原本只是想讓未婚妻擺脫焦慮的情緒、再展笑容，想不到會引來巨大回響。

締造難忘甜蜜回憶

說到為何會利用Lego來製作片段，Rayfil直言是父親為了提高他的創造力，自小的生日、聖誕節都會收到Lego作為禮物，久而久之便迷上砌Lego, 再者，Gaby向來是一個喜歡浪漫的人，於是Rayfil便想到以Lego結合夢幻婚禮，為未婚妻締造難忘的甜蜜回憶。