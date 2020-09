中秋就快到,意味天氣都就快轉涼,好多女星都趁住仲未好凍時大晒比堅尼照,不過咪神陳庭欣(Toby)就欠缺少少誠意,佢竟然晒未曝光過嘅舊相!不過都可以當新相咁睇嘅,所以網友都相當受落,出名身材好嘅Toby穿上紅色比堅尼喺遊艇上留影,網友大讚索爆!

另一邊廂,經常穿上比堅尼上山下海嘅蔡宛珊,今日又用性感相同大家講早晨,見佢喺瀑布前留影,佢繼續拋金句叫網友要愛自己「When you’re living for other people’s validation , you’re living according to their values, not yours.So....Love exactly the way you are,Be exactly how you want to be Love yourself ,Be As You Are」