【2年冇新作】全面復出？范冰冰親認將開拍新戲

大陸女星范冰冰2018年爆出逃稅醜聞，事業形象受影響，不過經過2年沉澱後，今年中已逐漸回歸幕前，佢又頻頻喺社交網更新近況，工作似乎已重回軌道，最近更難得接受訪問，準備好就會開拍電影！

佢談及未來復出安排，親口表示：「現在正在做劇本的過程當中，等劇本做出來之後，就有一個新的電影要開機，所以如果有新的電影開機的話，一定會跟所有朋友講的。」不過佢就冇透露究竟係會做演員定幕後，佢又話覺得自己嘅影迷係親人，陪佢走過29年路，係最親密嘅戰友。

當被問到俗語有話「得到甚麼就會失去甚麼」，對佢嚟講最大嘅遺憾係咩時，冰冰就話：「如果你要說遺憾，其實處處都是遺憾，如果你說人生就是沒有遺憾，也不存在遺憾。每一個經歷都是一個過程，所以我覺得對我來說，其實困難或者是艱難，它比較像一個小人，就是你愈害怕它，它就會愈欺負你，你愈強大它就會愈害怕。」佢覺得對女生嚟講，內心堅強係好重要！

不過冰冰復出之路並不容易，有指已拍好但上映無期嘅作品至少有6部電影及1部電視劇，早前更先後被演員吳秀波投資嘅電影公司及樂視控告追討賠償。