高級餐廳或酒店，聘請著名的大廚主理，菜式不同凡響，但價錢相對較高。其實想一嘗星級大廚的手勢，唔一定要貴，最近坊間有些新開的小店，就由不同的星級大廚主理，星級美食配上親民價錢，讓食客有更多選擇。

法式Bistro小餐館

灣仔開設的法式餐館jean may，行政總廚Tiff曾於英國倫敦藍帶廚藝學院修讀Grand Diplome畢業，之後10年，於多間米芝蓮餐廳工作,吸取經驗，曾跟芝蓮三星廚師Pierre Koffmann、Michel Roux Jr.、Phil Howard及Eric Chavot等學習。餐廳菜式走輕鬆Bistro路線，雞肝醬配車厘子、法式肝肉凍配菠蘿醬等，用來自家製法包來吃最夾。另外，還有牛舌配香草莎莎醬、香芹大蒜子蟶子、澳洲和牛法包三文治和紅莓杏仁撻等，和朋友邊吃邊品嘗店內精心揀選的天然葡萄酒，過一個愉快晚上。

大牌檔升呢

旺角開設的大牌檔，廚師團隊多來自本地五星級酒店，主廚謝志偉師傅曾於本地、泰國和新加坡等著名餐廳工作，餐廳以不同地區的地道小炒作主題，再加師傅的改良，好像平凡的乾炒牛肉，單是炒牛河的醬汁已用10款材料秘製而成，令河粉質感更爽滑。改用斑蘭葉、泰國蒜頭仔、香茅等來浸煮的海南水晶雞，令鮮味即時提升。其他還有冬蔭功海鮮湯、金牌馬來咖喱配白飯、泰風咖喱脆軟殼蟹和印尼馬拉盞鳳尾蝦炒飯等東南亞菜式，飯後來一杯意大利Kimbo咖啡原豆沖泡的咖啡，開胃醒神。