離婚失豪宅　東出昌大寄人籬下慳家黐拍檔順風車

32歲日本男星東出昌大，今年1月驚爆背住當時老婆渡邊杏偷食，與女星唐田英里佳發展婚外情長達三年，最終導致5年半婚姻玩完。東出離婚後，將2016年兩公婆合資購下、市值約2億日圓(約1470萬港元)的豪宅，送給前妻作為贍養費。無家可歸的他，一直租住酒店，直至近日才搬到其舅父的寓所寄住。

據知東出於2011年喪父後，一直受到舅父的關照。他於今年初爆出不倫醜聞時，其舅父正與東出的母親乘坐爆發疫情的「鑽石公主」號郵輪外遊，返日後又接受隔離，因未能即時對他伸出援手。

東出因偷食醜聞被封城中賤男，形象插水，其有份演出的廣告要停播。雖然他夥拍女星長澤正美合演的《信用欺詐師：公主篇》在日本上映後票房叫好，香港亦將於10月8日上映，事業漸見起色，但仍要面對逾億日圓的廣告賠償，生活亦要量入為出。綵排舞台劇《MISHIMA2020》期間，東出為慳錢每日都自備飯盒及水，連枝裝茶都不捨得買，出入亦只搭電車代步。日前，他便雜誌拍到綵緋後，搭拍檔菅原小春的順風車返回舅父的寓所。過住寄人籬下生活的他，閒時亦只在公園過日辰。